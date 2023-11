SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comemoração para os 50 anos de Angélica teve início na noite de sábado (25), no Rio de Janeiro. A apresentadora promoveu um festão antecipado, já que seu aniversário é na quinta-feira (30).

Xuxa e Eliana foram algumas das celebridades que marcaram presença na festa, que tinha como tema Flower Power. A "rainha dos baixinhos" investiu em um look branco com detalhes coloridos em vermelho e verde, junto com uma bota vermelha.

Maísa e as atrizes Claudia Raia e Monique Alfradique também compareceram à comemoração.

Nomes de outros setores, como o cantor Ferrugem, ao lado da namorada, e o rapper L7nnon foram clicados ao chegarem na mansão.

Angélica lançou o "Angélica: 50 e Tanto", programa de entrevistas. Em cinco episódios, ela conversa com Xuxa, Anitta, Eliana, Maisa, Preta Gil, Susana Vieira e muitas outras para debaterem algum tema em comum de suas vidas.

