SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift recebeu em seu camarim neste domingo (26) a família de Ana Clara Benevides, a estudante de 23 anos que morreu após passar mal durante uma apresentação da cantora no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 17 deste mês.

A coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, teve acesso, em primeira mão, a um registro do encontro.

Os familiares de Ana estavam reunidos no Allianz Parque, em São Paulo, para assistir à última apresentação de Taylor no Brasil. A presença deles foi apontada por fãs e confirmada pela Time For Fun (T4F), produtora dos shows no Brasil.

Um vídeo que circula no X (antigo Twitter) mostra os integrantes da família da estudante em uma área reservada e coberta, na pista do estádio. Todos usam camisetas com uma foto do rosto de Ana.

Ana Clara estava na grade em frente ao palco, no Engenhão, quando desmaiou. Ela foi atendida no local e encaminhada para um hospital, mas não resistiu. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Alguns fãs demonstraram incômodo com o silêncio de Taylor Swift diante da morte da fã. Sem assistência, a família de Benevides precisou fazer uma vaquinha para levar seu corpo de volta a Mato Grosso do Sul, onde vivia.

Em vídeo publicado na quinta-feira (23), Serafim Abreu, CEO da Time for Fun, a empresa responsável pelos shows de Taylor Swift no Brasil, respondeu a uma série de cobranças que a empresa vinha recebendo de fãs da cantora desde que ela estreou sua turnê no Brasil.

Abreu disse que a Time for Fun busca o conforto dos fãs, mas reconhece que a empresa poderia ter tomado atitudes como criar áreas de sombra nas zonas externas no estádio do Engenhão, no Rio, alterar o horário dos shows da cantora e enfatizar a possibilidade de entrada nos estádios com copos de água descartáveis.

Ele pediu desculpas "a todos que não tiveram a melhor experiência possível" nos shows e pela demora em se manifestar publicamente. Também reconheceu que sua empresa e outras produtoras de eventos precisarão se adaptar, de agora em diante, ao calor extremo que assola o país.

De acordo com ele, esta é a primeira vez que acontece uma morte num evento da Time for Fun, em 40 anos de atuação. Abreu lamentou a morte da jovem Ana Clara e expressou condolências à sua família. Também se colocou à disposição para prestar assistência e afirmou que a oferta de ajuda já havia sido feita desde a morte.

