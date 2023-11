SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A turnê "The Eras Tour", da cantora Taylor Swift, se encerrou neste domingo (26) no Allianz Parque, em São Paulo.

Com looks feitos especialmente para a apresentação da cantora e até uma roda de oração para nada dar errado, os fãs começaram um show ao lado de fora ao cantarem no trajeto para o Allianz conforme músicas dela eram tocadas em bares próximos e carros que passavam.

FILA QUILOMÉTRICA

As pessoas se assustaram com o tamanho da fila para entrar no show ao ver que era necessário percorrer três quilômetros do ponto inicial até o Allianz Parque.

No trajeto, muitos pais e mães ficaram confusos com a organização, pois alegaram que compraram o VIP e teriam de ter prioridade para entrar - coisa que a fila de aproximadamente 25 minutos não proporcionava.

Conforme a fila ia andando, alguns fãs mais espertos tentavam passar na frente quando ocorriam momentos de dispersão e era preciso acelerar o passo. Alguns grupos de amigos usaram a estratégia de ficar de mãos dadas para não se perderem um do outro.

Segundo um bombeiro que estava perto do ponto inicial da fila, não houve maiores intercorrências na fila, mesmo com o tamanho dela.

Para a sorte dos fãs presentes na fila, não choveu em nenhum momento.

ACUSAÇÕES DE GOLPE

Perto da entrada do setor da cadeira superior e da pista premium, pais e mães se queixavam do preço dos ingressos vendidos pelos cambistas, que, em alguns casos, chegava a R$ 7 mil.

Em certo momento, O UOL presenciou uma mãe que acusava um cambista de ser golpista, sendo necessário até se dirigirem aos policiais por perto.

Em rápida conversa com a reportagem, a mãe alegou que o cambista a desrespeitou. Ela também disse que tomou um golpe de R$ 6 mil na sexta-feira (24), ao comprar duas entradas -uma para ela e outra para a filha- mas que o ingresso já havia sido usado quando foram validar.

Em alguns momentos, os fãs ficavam no celular atento no site da Tickets For Fun para comprar ingressos, mas a tática não deu muito certo.

CANTORIA DO LADO DE FORA

Quem não conseguiu ingresso para o show fez a cantoria acontecer do lado de fora, na praça Conde Francisco Matarazzo Jr.

Centenas de fãs acompanharam a cantora em cada música e vibraram junto, com direito a show de luzes no céu.

Houve muita emoção e pedidos pela cantora Paula Fernandes durante a música "Long Live", já que ela estava no show, mas apenas na plateia.