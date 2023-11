RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar de uma tentativa de reaproximação com uma ligação para desejar "feliz aniversário" ao pai, que completou 75 anos no dia 14 de novembro, a relação entre príncipe Harry e o rei Charles 3º ainda precisa acertar alguns pontos. O caçula do monarca vai querer saber direitinho sobre o episódio em que ele teria sido chamado de "bobo" por membros da família real.

O xingamento teria acontecido depois da publicação de seu livro de memórias e do lançamento de sua série documental. O julgamento dos parentes e, em especial, do monarca em relação a Harry foi revelado por uma fonte ligada aos Windsor em um depoimento ao novo livro do biógrafo inglês Omid Scobie. A obra tem o título 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival' ('Ultimato: Por dentro da luta por sobrevivência da Família Real e da monarquia', em tradução live).

A série documental "Harry & Meghan" foi lançada em dezembro de 2022 e um mês depois chegou ao mercado, "O Que Sobra", livro de memórias de Harry. Segundo Omid Scobie, logo depois dos dois lançamentos, em conversas com seus familiares, o monarca passou a se referir ao filho mais novo como "aquele bobo" por causa das críticas feitas pelo príncipe .

De acordo com a revista Newsweek, em um trecho do livro de Scobie, o autor relata: "Se antes ele [o rei] apenas não falava com ninguém sobre o filho [Harry], ele passou a criticá-lo abertamente como 'aquele bobo'". No novo livro, Scobie sugere que o príncipe está "pronto para esquecer" sua briga com a família real e que Harry e Meghan mantêm o rei Carlos 3º atualizado sobre sua vida familiar, enviando-lhe fotos de seus filhos: Archie, de quatro anos, e Lilibet, de dois.