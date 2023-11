SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação de Alicia X ainda rende assunto em A Fazenda 15, da Record. Aliado da peoa, Cezar Black desabafou com Kally Fonseca na piscina da sede nesta segunda-feira (27) sobre a dinâmica do programa Hora do Faro, exibido no dia anterior. Ele afirmou que ficou decepcionado com a placa de "perdido" dado pela influenciadora e que episódio destruiu o seu psicológico.

"Ela plantou uma ideia que nosso jogo está uma m*rda, está perdido. Estou mal por achar que está tudo errado e me sinto até cancelado pelo que aconteceu com a saída do rapaz (Lucas Souza). Mexeu com a minha cabeça. Destruiu o meu psicológico", disparou o ex-BBB.

O enfermeiro, que já tinha reclamado do jogo, continuou: "A primeira coisa que falei aqui dentro foi que ninguém mais iria me colocar em lugares que não são meus. Mas eu estou me colocando nesse mesmo lugar. Duvidando de quem eu sou como aconteceu no outro reality", concluiu o peão que participou da 23ª edição da atração da Globo no início deste ano.

Fazendeiro da semana, Black disse que só irá mudar de ideia quando for para roça. "Quero muito ir para roça na semana que vem. Vou ter uma resposta. "Se eu voltar, obrigado Deus e obrigado Brasil por me dar essa chance. Se eu for e sair, obrigado Deus por me tirar daqui, porque estou cansado, saturado e na m*rda", avaliou Black, que já antecipou que irá indicar Tonzão para próxima roça.