SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa da família de Eduardo Costa foi alvo de um assalto na manhã desta segunda-feira (27) em Santa Luzia, a cerca de 20 km de Belo Horizonte.

Weliton, irmão de Eduardo Costa, se emocionou falando sobre o crime no Instagram. Ele mora na casa com a mãe e a tia. Ambas estavam no segundo andar da residência no momento do roubo. Weliton estava na cozinha a e também não viu o crime, que aconteceu em seu quarto: "Se eles adiantam em dois minutos o tempo de entrar aqui em casa, eles me pegam".

"Eu sinto que as pessoas que entraram aqui na minha casa entraram com a intenção de até tirar a minha vida, se preciso fosse, para levar esses objetos. Então, nesse momento, eu não sei se estou mais triste, mais emocionado ou se estou aliviado por estarmos a minha mãe, minha tia e eu aqui, vivos, com a saúde intacta", desabafou Weliton.

Ele listou os objetos levados pelos criminosos. Eles roubaram um carro Honra WRV e uma moto CG 160 Start -sem placa, a moto é o prêmio de uma rifa que Weliton está promovendo no Instagram. Ele já anunciou que pretende comprar outra moto para prosseguir com o concurso. Além disso, também foram levados uma televisão, óculos, relógios e um chapéu.

Segundo Weliton, eram quatro ou cinco ladrões. Ele diz ter analisado imagens da câmera de segurança de uma vizinha: "Arrombaram o portão social, foram batendo e de lá entraram, fizeram o que tinham que fazer. Na hora de sair, arrombaram o portão da garagem com pé de cabra, alguma coisa parecida".

A Polícia Militar de Minas Gerais foi procurada para mais informações sobre o caso. A ocorrência foi atendida pelo 35º Batalhão de Polícia Militar, que deu mais detalhes sobre o relato de Weliton:

"No momento em que os autores adentraram a residência, ele se encontrava na cozinha da casa que fica bem afastada do portão de entrada da residência. Devido a isso, não foi possível ouvir e/ou notar a presença dos autores. A vítima só atentou para o que havia acontecido quando foi até a sala da casa e percebeu que a motocicleta não estava lá. Posteriormente foi até a parte externa da residência e averiguou-se que o portão social e o portão da garagem estavam arrombados e que seu carro também havia sido furtado", diz nota.