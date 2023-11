SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann postou uma dedicação especial aos seus cães, na manhã desta terça-feira (28). Na primeira entrevista que deu após denunciar o marido por agressão, no início do mês, ela disse que foi Joaquim, cachorro resgatado das ruas, que a defendeu.

Na publicação, ela ressaltou que eles a protegem quando mais precisa. "Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis e trazem alegria para casa. Essas fofuras representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas."

Joaquim foi adotado por Ana a contragosto de Alexandre Correa quando ainda era filhote, em uma estrada, em fevereiro deste ano. Na época, ele estava machucado e com alguns cortes. Em um vídeo publicado no canal da ex-modelo, Alexandre mostra o resgate e é possível ouvi-lo dizer que "não tem condição" dela ficar com o animal.

Na conversa com Carolina Ferraz, ela disse que o animal foi para cima do marido.

"Os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei 'pega', e o Joaquim pegou", afirmou.