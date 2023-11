RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aitana Lopez é uma das modelos mais bem-sucedidas da agência espanhola The Clueless. Não faltam trabalhos para jovem, que tem um faturamento de 10 mil euros por mês, um pouco mais de R$ 53 mil. São posts e publicações de marcas famosas, segundo o site EuroNews, mostrando uma rotina com café da manhã, ida à academia e saídas para baladas.

Nada diferente de outras influenciadoras que usam as redes sociais como divulgação de produtos O detalhe é que Aitana não existe no mundo real e foi criada por Inteligência Artificial. Ideia do designer Ruben Cruz, a modelo foi a solução encontrada pela agência para acabar com os recentes problemas relacionados aos projetos. A empresa perdeu trabalhos por causas dos modelos e influencers.

"Fizemos isso para melhorar a qualidade de vida e deixar de depender de outras pessoas que possuem egos, manias ou que só querem ganhar muito dinheiro posando", justificou Cruz para a imprensa espanhola. Aitana consegue fazer publieditoriais no Instagram, onde possui 157 mil seguidores. Ela ainda possui uma conta no Fanvue, uma espécie de rival do Onlyfans, na qual publica material erótico.

O trabalho para cuidar da agenda de Aitana Lopez é minucioso e depende de uma equipe na agência: a cada semana, definem o planejamento dos lugares visitados e fotos publicadas no perfil. Os resultados são criados a partir de uma combinação de ferramentas de IA e edições no Photoshop.