ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Um dos principais atores do país atualmente e com contratos em vigor com Amazon e Globo, Lázaro Ramos será o apresentador da 54ª edição do Bola de Prata, premiação organizada pela ESPN para premiar os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro.

Realizada desde 1970, inicialmente pela Editora Abril, e desde 2016 no controle exclusivo da ESPN, o evento acontecerá no próximo dia 7 de dezembro, às 12h30.

Além de Lázaro, Mariana Spinelli e Bruno Vicari, âncoras do canal esportivo da Disney, vão comandar a festa. Lázaro não precisou de liberação formal de Amazon e Globo para fazer o evento da Disney.

Seu contrato é flexível, e o permite fazer outros trabalhos em concorrentes sem qualquer autorização. Houve apenas pequenos ajustes nas gravações de "Elas por Elas", onde Lázaro atua como o detetive Mário Fofoca.

Lázaro Ramos tem ligações com o futebol. Ele é torcedor do Vitória, clube baiano que foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e que acaba de subir para a primeira divisão em 2024.

O Bola de Prata tem produção de nomes que, por muito tempo, organizaram o VMB (Video Music Brasil), premiação musical da extinta MTV Brasil (1990-2013). Foram deles a ideia de convidar Lázaro.