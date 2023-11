RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Aliados no grupo Paiol, Cezar Black e Shayan Haghbin voltaram a discutir feio em A Fazenda 15. A dupla conversava sobre as últimas dinâmicas, quando o ex-BBB resolveu fazer uma brincadeira sobre o fato do iraniano revelar dentro da atração, que já foi um jogador de basquete. O enfermeiro debochou da habilidad/e do peão e lembrou que ele não conseguiu vencer a Prova do Lampião, baseada na modalidade.

Shayan ficou chateado com o deboche e a "brincadeira" virou uma troca de acusações sobre quem não sabe levar na esportiva um comentário ácido. "Eu não estava brincando. Estou falando sério sobre não ter gostado do seu comentário", frisou Shayn. "Então, pronto. Você não gosta quando brincam com você. Se você fala que não estava brincando e eu brinquei, é porque eu tenho liberdade para brincar com você", respondeu o fazendeiro da semana.

"Todas as coisas têm momento", retrucou o ex-participante de A Fazenda 14. "Exatamente, Shay. O momento é quando você quer, o momento de brincar é quando você quer. O fato de você não gostar, então não brinque mais com ninguém, irmão", disparou Black. Kally Fonseca, que estava próximo aos dois, permaneceu calada durante a briga dos peões.