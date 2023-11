RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Val Marchiori se envolveu em nova polêmica ao criticar frequentadores de um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. Ao ser questionada se já tinha visitado um lugar com uma expectativa alta e acabou se decepcionando, a socialite falou da sua experiência nada agradável no Beach Park, parque aquático, localizado no município de Aquiraz, a 31km de distância da capital cearense. Val chamou os visitantes da atração de "povo horrível".

"Assim, eu não gostei, né... Aquele Beach Park, é um merda. Não gostei daquilo lá. Tinha uma probaiada (sic), um povo horrível. Aquilo foi a maior furada pra mim", explicou a também empresária durante participação no podcast "Achismos", apresentado por Maurício Meirelles.

Maurício discordou de Val. "Lá é caro para entrar. Não é tão barato assim...". Ela então interrompeu: "Achei caro e tinha aqueles gordos que pulavam nas piscinas e molhavam todo mundo. Deus me livre. Não volto nunca mais", reclamou.

O apresentador ressaltou que gostava do parque e do calor do lugar. A socialite o aconselhou ir para a Disney, Estados Unidos, mas ele retrucou de imediato: "Mas lá fora não tem calor" e aí Val completou: "Nem odor. Sabia que as pessoas fazem xixi nas piscinas? Ao fim da conversa, a ex-modelo questionou com risadas: "Será que vou ser processada de novo?".

A declaração da Val viralizou na web e a apresentadora foi bastante criticada pelos internautas. "Tenho pena de pessoas como você: pobre de espírito" afirmou um. "São tantas camadas de preconceito em um só momento da entrevista", comentou o segundo e o terceiro completou: "Não pise mais em Fortaleza".