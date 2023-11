SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Shane MacGowan, vocalista e compositor da banda The Pogues, morreu aos 65 anos. A informação foi divulgada pela família do músico nas redes sociais.

A esposa de Shane, Victoria Mary Clarke, lamentou a morte nesta quinta-feira (30). "Shane sempre será a luz que mantenho diante de mim, e a medida dos meus sonhos, e o amor da minha vida",

De acordo com o "The Guardian", Shane foi hospitalizado em dezembro de 2022 com encefalite viral. Em 2023, ele precisou ficar meses em terapia intensiva.

Nascido em Kent, Shane é filho de pais irlandeses. Ele foi o responsável por mudar a música na Irlanda, e incluí-la na cena do rock com o The Pogues. Uma das músicas mais famosas da carreira do artista é "Fairytale of New York".