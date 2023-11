SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois anos após a entrevista de Meghan Markle e o príncipe Harry à Oprah Winfrey, ocorrem novos desdobramentos de um suposto comentário racista proferido nos corredores dos castelos da família real britânica.

Na época, a ex-atriz disse que membros da realeza teriam expressado "preocupação" sobre o tom de pele de Archie. A duquesa de Sussex nunca nomeou quem seriam os responsáveis, mas, agora, dois nomes são citados no livro de um biógrafo da realeza em edição impressa para a Holanda ?as mesmas linhas não aparecem na versão em inglês.

Omid Scobie, que escreveu "Endgame: Inside the Royal Family", classifica a nomeação à Kate Middleton e o rei Charles 3º no livro como um erro de tradução e afirma que não foi o responsável por inseri-los. Os nomes foram anunciados pelo jornalista inglês Piers Morgan em seu programa, e os exemplares foram retirados das prateleiras holandesas.

"Ainda está sendo investigado no momento porque não enviei um livro que nomeasse nada. Escrevi e editei a versão em inglês. Estou tão frustrado quanto todo mundo com o que está acontecendo na Holanda com o livro. Mas só posso responder pela versão em inglês que escrevi", disse Scobie em entrevista ao programa britânico Morning Show.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Xander, um dos editores da tradução holandesa, afirmou que o erro vai ser corrigido. "Estamos retirando temporariamente da venda o livro de Omid Scobie. Ocorreu um erro na tradução holandesa e está sendo corrigido."