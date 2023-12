SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo Bob Wolfenson ministra no próximo sábado (2) uma palestra sobre o trabalho de restauração de suas obras após a inundação em seu estúdio. O evento acontece junto da equipe responsável no Teatro Porto, em São Paulo, e tem entrada gratuita.

Além da conversa, os palestrantes distribuirão cartilhas com detalhes do processo de restauro, incluindo informações técnicas e registros desde o dia das chuvas que atingiram o local de trabalho do artista. O time também apresentará os primeiros resultados do trabalho de restauração das obras de Wolfenson.

A enchente aconteceu em 11 de fevereiro de 2020 e atingiu cerca de 80% do acervo de Wolfenson, localizado na região da Vila Leopoldina --cerca de 5% é considerada perdida pelo evento. O fotógrafo aproveitou os danos a sua obra e atualmente exibe na Galeria Senac Lapa Scipião a mostra "Sub/Emerso", com releituras de 30 produções afetadas pelas águas.

Mas ele também trabalha, desde a inundação, com um time de restauradores para salvar o acervo. Em maio deste ano, uma equipe liderada por Juliana Bittencourt Bovolenta atua no processo de restauração das fotos, que envolvem décadas da carreira de Wolfenson.

O esforço é fruto de um financiamento da Porto Seguro com a IC Cultura, escritório especializado em leis de incentivo que atua com o artista no projeto há três anos. Além deles, o Instituto Moreira Salles ajudou Wolfenson no resgate inicial do acervo, reduzindo os danos da enchente nas fotografias.

A palestra acontece à partir das 15h30, com retirada de ingressos acontecendo uma hora antes na bilheteria do Teatro Porto Seguro.