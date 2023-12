SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi bem-sucedida a cirurgia de Preta Gil para reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia, realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Boletim divulgado na madrugada desta sexta-feira (1º) informa que a cantora está bem e se recupera na UTI do hospital.

"Já, já ela vem falar com vocês", diz a nota postada nas redes sociais da artista.

Há três meses, Preta passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer no intestino. Depois do procedimento, ela precisou usar uma bolsa de ileostomia para ajudar no fluxo das fezes até que o intestino fosse totalmente recuperado.

Antes da cirurgia de reconstrução intestinal, a cantora gravou vídeos dizendo ser grata à bolsa, que permitiu a recuperação dela após a retirada do tumor. Nos últimos meses, ela gravou vídeos e posou para fotos mostrando a bolsa e divulgando os benefícios dela. Em troca, recebeu dezenas de fotos e agradecimentos de outros pacientes.

"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha! Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata", disse.

Nesta quinta (30), Preta contou que precisou retirar o aplique nos cabelos e as unhas postiças para realizar o mais recente procedimento cirúrgico.

Em setembro, a artista voltou aos palcos para participar da turnê "Nós, a Gente", que reuniu Gilberto Gil e a família. Em novembro, ela desfilou na SPFW, recebeu prêmios, homenagens e foi a festas.