SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 49, passou pela cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia que carregou durante o tratamento de câncer no intestino.

A cantora fez o procedimento na quinta-feira (30), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na madrugada desta segunda-feira (1º), a equipe da artista atualizou o estado de saúde e afirmou que em breve ela estará na semi-intensiva. "A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva", iniciava a nota divulgada no Instagram