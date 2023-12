RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Estudantes de música de Brasília, no Distrito Federal, foram presenteados com ingressos para o primeiro show da etapa brasileira da turnê "Got Back" no Brasil. A apresentação desta quinta-feira (30) marcou o retorno de Paul McCartney ao país após três anos.

Estudantes de música da UnB (Universidade de Brasília) e de outros centros de música da cidade foram convidados para assistir à passagem de som no período vespertino.

Após a realização da passagem de som, eles foram surpreendidos com ingressos gratuitos para a pista premium. O show aconteceu no Estádio Mané Garrincha.

Na terça-feira (28), o ex-Beatles já havia emocionado os fãs de Brasília com um show surpresa no Clube do Choro, espaço que comporta cerca de 400 pessoas.

Depois de Brasília, o cantor segue para Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. No total, são nove apresentações no país.

EXIGÊNCIAS DO ASTRO?

Paul McCartney fará oito shows da turnê "Paul McCartney - Got Back" no Brasil entre os meses de novembro e dezembro. O artista tem uma lista de exigências aos contratantes para ter um camarim com a sua cara.

De acordo com a Bonus Track e 30e, o artista "segue muito suas tradições e hábitos" para se sentir em casa no ambiente dos shows. Desde 2010, sua lista de pedidos para backstage é considerada tranquila e sem mudanças.

"Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!", disse Paul McCartney.

Para os oito shows no Brasil, o Paul fez exigências relacionadas aos móveis do camarim até os pratos de comida. Confira:

Ele reforçou o pedido para que nenhum dos móveis seja de couro animal ou de qualquer tecido ou estampa que imite pele animal. O mobiliário deve ter tons neutros, mas não devem ser brancos.Quer também plantas verdes "cheias" e para as flores, gérberas coloridas.Paul viaja com seu chef e a cada cidade é contratado um chef local, especializado em comida vegetariana, para suporte, além de um especialista local para fazer as compras de alimentos frescos.Claro -não podemos esquecer as 25 toalhas de mão na cor preta.