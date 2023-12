SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A historiadora Lilia Schwarcz formalizou sua candidatura à cadeira na Academia Brasileira de Letras aberta pela morte de Alberto da Costa e Silva, aos 92 anos, no último domingo.

É a primeira vez que a intelectual postula um espaço entre os imortais da Casa de Machado de Assis, uma iniciativa que teve muito a ver com a figura do historiador de quem ela se define, em telefonema à reportagem, como uma espécie de "filha postiça".

Schwarcz ressalta sua proximidade afetiva e intelectual com Costa e Silva, um dos maiores especialistas em história e cultura africana do país. O autor deixou como legado estudos como "A Enxada e a Lança: a África Antes dos Portugueses", de 1992, e "A Manilha e o Libambo: a África e a Escravidão, de 1500 a 1700", de 2002.

Já a historiadora venceu o Jabuti pela biografia "As Barbas do Imperador", sobre dom Pedro 2º, e é autora de livros como "Lima Barreto - Triste Visionário", "Dicionário da Escravidão e da Liberdade", com Flávio Gomes, e "Brasil: Uma Biografia", com Heloisa Starling. Ela concorre ao Jabuti que será decidido na terça, na categoria de livro juvenil, com "Óculos de Cor: Ver e Não Enxergar".

"Não sou poeta e diplomata como ele era", afirma a professora da Universidade de São Paulo, que também é uma das fundadoras do grupo Companhia das Letras. "Mas sempre nos preocupamos com as mesmas causas, do movimento negro, da igualdade racial."

Há uma tradição, na Academia Brasileira de Letras, de preencher vagas com personalidades que tenham perfil aproximado ao imortal que ocupava a mesma cadeira.

Schwarcz aponta ainda que sua presença na Academia mitigaria um problema histórico que vem sendo cada vez mais alardeado --a diminuta presença de mulheres entre os imortais.

Além dela, o romancista Edgard Telles Ribeiro, que acaba de lançar o livro "Jogo de Armar" pela Todavia, também já apresentou sua carta de candidatura à cadeira, declarada vaga na Sessão da Saudade que aconteceu nesta quinta-feira, dia 30.

O prazo para novos postulantes ainda fica aberto por duas semanas, mas a eleição ficará só para o ano que vem, já que a ABL entra em recesso no próximo dia 14.