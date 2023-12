SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs das animações e histórias em quadrinhos foram contemplados nos painéis desta sexta-feira (1) na CCXP. Aquele que podemos considerar o maior representante brasieliro, Maurício de Sousa, acompanhado da filha Mônica, esteve presente no palco Thunder e anunciou novidades do seu universo. Ele foi aplaudido de pé pelo público inteiramente leitor de "Turma da Mônica".

Como em todas as edições, a novidade anunciada neste ano foi o filme de Horácio, o dinossauro. O autor se junta ao diretor Carlos Saldanha ("Cidade Invisível") no projeto para 2024.

Maurício e Mônica também divulgaram cenas inéditas dos lançamentos de 2024, já anunciados anteriormente. "Turma da Mônica Jovem" já tem data de estreia, em janeiro do próximo ano. Mas esse será só o primeiro de quatro filmes. O filme de "Chico Bento" também teve teaser divulgado. O personagem será interpretado pelo ator mirim Isaac Amendoim e tem Luís Lobianco no elenco.

ADULT SWIM

Adult Swim, o bloco das animações para adultos da Cartun Network, está agora disponível no streaming HBO Max e trouxe Spencer Grammer, narradora da personagem Summer, de "Rick and Morty", à Comic Con. Em meio a flertes dos fãs na plateia, ela falou sobre a personagem que narra desde 2013: "É uma honra continuar fazendo um programa que transcendeu cultura e tempo e continua a ser produzido".

A Adult Swim ainda anunciou novos episódios de "Sociedade da Virtude", primeira produção brasileira do grupo.

MARVEL

Roy Thomas, o escritor de quadrinhos da Marvel que sucedeu Stan Lee, emocionou os fãs dos super-heróis mais famosos da atualidade com uma homenagem ao criador. "Ele mudou os quadrinhos. Muito do que a gente faz hoje vem dele".

Thomas também falou sobre o futuro dos super-heróis da Marvel e deu sua opinião sobre o amado Homem de Ferro: "Eu amo Robert Downey Jr., mas a Marvel deveria procurar um novo Tony Stark". Ele disse os últimos filmes da produtora não ficaram tão bons e espera que os próximos sejam melhores, como o seu "O Espetacular Homem-Aranha".

JUNJI ITO

Junji Ito, mangaká japonês, autor de "Tomie" fez o público vibrar com as conexões com o Brasil. Nos últimos dias, o autor viralizou ao tomar caipirinha em um bar em São Paulo e, agora, disse que adora escutar música brasileira: "Eu gosto muito de Bossa Nova. Já ouço há muito tempo".

Mesmo com um pequeno atraso pela tradução do japonês que Ito falava, o público aplaudiu quando o autor anunciou que voltará a escrever "Tomie" assim que voltar da viagem.