SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicole Bahls e Hugo Gloss foram os apresentadores do painel da plataforma Paramount+ na tarde deste sábado (2) na CCXP, um dos maiores eventos da cultura geek do mundo. Mas a dona das galinhas, cabras e cavalos com nomes mais criativos da internet passou por dificuldades no palco Thunder.

Nicole não fala inglês e passou por momentos tensos ao entrevistar Kira Kosarin e Jack Griffo de "Os Thundermans". Antes de as perguntas começarem, a apresentadora, que já revelou não ter a mínima vontade de entrar em uma plataforma de conteúdo adulto, expressou seu nervosismo. Ela, então, foi informada que poderia falar em português e sua pergunta seria traduzida.

Apesar da orientação, quando Nicole perguntou "como é para vocês voltar aos personagens após seis anos", a tradução simultânea não funcionou. Ela chegou a repetir a pergunta, mas os entrevistados não entendiam. Hugo Gloss precisou traduzir suas falas.

Na atração seguinte, com os atores Joseph Morgan e Persia White, de "Halo", a tradução funcionou, mas ela não compreendia as respostas. Mesmo assim, Nicole manteve seu senso de humor e comemorou estar perto dos "bofes" gringos.

Ao fim do painel da Paramount+, um coro de "Nicole! Nicole" foi formado pelo público, que se solidarizou com a apresentadora.