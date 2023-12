SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O palco Thunder da CCXP, um dos maiores eventos da cultura pop do mundo, recebeu diversas novidades de séries da TV e dos streamings neste sábado (2). Prime Video, HBO e Paramount+ se revezaram com atores e diretores e exibiram trailers exclusivos ao público da Comic Con.

Tyler Hoechlin, o Derek Hale, de Teen Wolf, e Superman, nas séries da CW, conversou o públiso sobre seus dois projetos. Ele falou sobre interpretar um personagem tão incônico: "Saber o que o personagem significa para tantas pessoas de todas as idades, foi uma experiência única", disse. "Foi muito especial para mim ser uma parte pequena desse legado gigante."

O diretor e ator Eli Roth animou o público com a exibição do filme de terror "Feriado Sangrento", estrelado por Patrick Dempsey, acostumado a ser visto em comédias românticas. Veja mais lançamentos dos streamings.

PRIME VIDEO

A Prime Vídeo exibiu o trailer de "Fallout", série inspirada na franquia de jogos RPG. A serie mostra um mundo apocalíptico que vive uma guerra entre China e Estados Unidos. O criador Jonathan Nolan e os atores Ella Purnell, Aaron Clifton Moten e Walton Goggins descreveram a produção como "épica", repleta de "caos, insanidade e pânico".

Ella Purnell, que interpreta Jean, espera que a série mostre "o que acontece com uma pessoa quando tudo é tirado dela". A atriz, ao conseguir o papel, disse que um vício foi tirado dela: "Eu parei de fumar. Depois voltei".

O painel também anunciou a terceira temporada de "Reacher" que lança sua segunda em dezembro. Também foi exibido o teaser na nova temporada de "The Boys".

HBO MAX

A HBO trouxe a Diretora Issa Lópes e as atrizes Jodie Foster e Kali Reis de "True Detective", que falaram sobre a quarta temporada da série, na qual as detetives Liz Danvers (Foster) e Evangeline Navarro (Reis) resolvem um mistério no Alasca. Eu sou uma grande fã do jogo e o desafio foi manter essa magia na série" disse López.

Adorada pelo público, Jodie Foster subiu ao palco em estilo brasileiro, usando sandálias rasteirinhas e disse que é sua segunda passagem pelo país. "Vim ao Brasil quando eu tinha 20 anos e amei. Estou querendo comer feijoada e fazer aulas de samba", disse ela.

A atriz interpreta uma investigadora durona e conservadora. "Eu acho que muita gente a odeia", comentou Jodie. O trailer da nova temporada foi exibido.

"Cidade de Deus" invadiu a CCXP com um teaser da série que retoma os personagens do icônico filme de 2002. O diretor Aly Muritiba e os atores Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues e Andreia Horta estiveram no palco Thunder.

"É incrível 20 anos depois poder trazer Buscapé, Zé Pequeno, Barbantinho e tantos mais de volta" disse Aly. A retomada dos personagens de uma maneira repaginada foi comemorada pelos atores, com muitas boas memórias do primeiro lançamento.

"Foi a primeira vez que minha mãe foi ao cinema. As pessoas das favelas também" disse Roberta, que interpreta Berenice, personagem que será inspirada em Marielle Franco. As atrizes enfatizaram o protagonismo feminino que a série trará como novidade.

"Todas são responsáveis por mudarem os rumos da história", disse Andrea. "O mundo só vai mudar de verdade quando nós mulheres estivermos no controle", disse Roberta, aplaudida pelo público.

Aly falou sobre as expectativas para a estreia em 2024: "A série tem tudo para se tornear um hit. Personagens fortes, marcantes, que se amam e se odeiam". "Tem violência, mas tem samba, tem funk", disse ele. O teaser mostrou a reprodução da famosa cena em que os atiradores apontam a arma para Buscapé.

Em um dos momentos mais animados do palco Thunder, os atores de "A Casa do Dragão", spin-off de "Game of Thrones", Steve Toussaint (Corlys Velaryon) e Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) falaram sobre a segunda temporada da série. Eles prometeram o cenário mais insano e com mais dragões que já vimos em Westeros.

A nova temporada mostrará a disputa entre os dois lados da família Targaryen após a morte do rei Viserys. "Isso não é televisão. Todos os episódios são produzidos como um filme", disse Mitchell. A plateia aplaudiu tanto o teaser da segunda temporada que a HBO exibiu duas vezes o spoiler.

PARAMOUNT +

Hugo Gloss e Nicole Bahls receberam o elenco de Drag Race Brasil no palco Thunder. As competidoras, a ganhadora Organzza e a apresentadora Grag Queen deram um show no palco da CCXP. "Apresentar o reality foi uma experiência única. Ninguém tinha feito isso aqui", disse Grag.

A dupla também recebeu Kira Kosarin e Jack Griffo, que anunciaram o filme de "Os Thundermans", sitcon que foi exibida no canal pago Nickelodeon. "É um grande desafio transformar o sitcon em filme. A intenção foi pegar tudo o que o público gostava e fazer maior e melhor", disse Kira. "As cenas de ação são enormes, há vários personagens. Mas, no fim do dia, é 'The Thundermans", completou.

O streaming ainda divulgou a quinta temporada da série de "Star Trek: Discovery , com a protagonista Sonequa Martin-Green e com a criadora Michelle Paradise. A atriz disse que há novos aspectos a serem vistos nesta temporada: "A família e a comunidade de Discovery terão uma virada".

Por último, a Paramount + recebeu os atores Joseph Morgan e Persia White, de "Halo", aclamados pelo público. O trailer da segunda temporada, esparada para o início de 2024, foi exibido.

Outra produção que causou euforia aos geeks de plantão foi "Percy Jackson e Os Olimpianos". O público presente no palco Thunder pode assistir algumas cenas exclusivas da série baseada nos livros de Rick Riordan, que estreia em 20 de dezembro na plataforma Disney+. O autor esteve diretamente envolvido na produção.