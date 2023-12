SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A última oportunidade de ver os Amigos juntos." A mensagem que reverberava no Allianz Parque, em São Paulo, na noite deste sábado (2), prometia à plateia que esta seria uma das últimas chances de ver Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo juntos em cima dos palcos. A última apresentação será no dia 17 de dezembro.

Era a deixa para que a plateia começasse a gritar e recebesse os cinco cantores, símbolos incontornáveis da música sertaneja desde a década de 1980, que subiram ao palco por volta das 20h20, com 20 minutos de atraso.

Para dar início à apresentação, que estava sendo gravada para ser exibida em um especial de Natal da Globo no dia 11, o quinteto fez um medley com seus principais sucessos.

Xororó puxou "Sinônimos", de sua dupla com Chitãozinho. Ela foi seguida por "Pensa em Mim", de Leandro, que fazia dupla com Leonardo, e "É o Amor", de Zezé Di Camargo e Luciano.

Pelas três horas que se seguiram, o grupo se dividiu entre idas e vindas no palco. Cantaram juntos "Pensa em Mim" e "Pode Ser para Valer", e depois começaram a se revezar.

Leonardo ficou sozinho para cantar "Entre Tapas e Beijos", depois deu lugar a Zezé e Luciano com "Sonho de Amor, que por sua vez abriram a porta para Chitãozinho e Xororó com "Fio de Cabelo".

Entre tantos hits, havia ainda o destaque para a estrutura do palco, com cinco telões que se dividiam entre exibir cenas da carreira do quinteto ou a projeção dos rostos de cada um dentro de estrelas cor-de-rosa, sem dever nada às apresentações de artistas internacionais no país.

Impressionou mesmo, no entanto, o ritmo frenético do show. A plateia tinha gogó para cantar e dançar sem parar, assim como os Amigos.

A voz de Zezé, que teve um cisto nas cordas vocais há cerca de 15 anos, não deixou a desejar nem falhou, mas o destaque mesmo foi para Xororó, que mantém sua potencial vocal intacta mesmo aos 66 anos, com mais de 50 deles dedicados à cantoria.