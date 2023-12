ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Seriado baseado em dois longas-metragens de sucesso escritos e protagonizados pelo ator Edmilson Filho, "Cine Holliúdy" foi cancelada pela Globo e não retornará para a programação de 2024.

Com isso, a produção terminará sua trajetória na emissora com 33 episódios divididos em três temporadas. A última foi ao ar entre 27 de abril a 13 de julho deste ano, nas noites de quinta-feira, logo após a novela das nove.

A informação foi confirmada pela Globo ao F5 em breve comunicado enviado. "Por enquanto, não há previsão de nova temporada", diz a emissora.

Mesmo com o longo período na programação, Cine Holliúdy nunca foi um grande campeão de audiência e repercussão. Seus números sempre ficaram na casa dos 19 pontos de Ibope na Grande São Paulo. O engajamento nas redes também foi abaixo do esperado.

A série contou a história de Francisgleydisson, ou simplesmente "Francis", o feliz proprietário do Cine Holliúdy, um cinema que é a única atração cultural na cidadezinha de Pitombas, interior do Ceará. Tudo muda, no entanto, quando a televisão chega ao local.

O povo só queria saber das novelas. Com tanta novidade, Francis viu seu cinema minguar. Com isso, ele tem uma ideia para encarar a chegada da TV e suas novelas em Pitombas. Já que o povo não quer mais saber dos filmes estrangeiros no Cine Holliúdy, chegou a hora de fazer suas próprias obras.

Além da série, "Cine Holliúdy" rendeu dois longas. O filme de mesmo nome com o título da série, lançado em 2013, e a sua sequência, lançada no ano de lançamento da serie na TV, "Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral".