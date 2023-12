RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Regina Duarte vai fazer sua estreia no circuito de arte internacional. Expostas pela primeira vez em outubro, numa loja de molduras em Moema, na zona sul paulistana, as obras criadas pela atriz e ex-secretária da Cultura de Jair Bolsonaro foram selecionadas pela curadora Jade Matarazzo para fazer parte da Red Dot Art Fair, que acontece a partir da próxima quarta (6), na Flórida.

Jade é sobrinha-neta do mecenas Ciccillo Matarazzo (1898-1977), fundador do MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) e da Bienal de Arte de São Paulo, e escolheu dez telas de Regina para a mostra. A atriz viralizou nas redes, no final de 2023, ao catar caixas de papelão e folhas secas pelas ruas, materiais que são a base de seu trabalho.

"Tô 'toda toda'!!! E muito 'prosa'!!!", comentou, em sua conta no Instagram. "Estou indo para minha primeira Expo Internacional, é ou não é de deixar minhas habilidades desafiadas e meu coração muito grato e pulsante?! Miami, aqui vou eu!!!", comemorou Regina.