ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record está em avançadas negociações com o time de profissionais que pretende contratar para a transmissão do Campeonato Paulista 2024. O campeonato começa no mês que vem e o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Jr está próximo de fechar acordo.

Casão, como é conhecido, está fora da televisão desde que deixou a Globo, em julho de 2022. Seu nome foi pensado para trazer repercussão ao Paulistão na Record, e por ser alguém que já conhecido do público que acompanha o futebol paulista.

Uma primeira reunião já foi feita. Casagrande deverá assinar contrato e ser anunciado pela emissora de Edir Macedo nos próximos dias.

Outros dois nomes conhecidos da mídia esportiva também estão próximos da Record. O narrador Oliveira Andrade e o jornalista Bruno Laurence também estão em vias de fechar com o canal.

No caso de Oliveira, seria um retorno, já que ele atuou na Record entre 2002 e 2010. Atualmente, o experiente locutor está no BandSports, o canal esportivo da Band na TV por assinatura. Sua ida para a Record não atrapalharia seu trabalho atual e ele acumularia funções.

Já Bruno Laurence trabalhou na Globo entre 2003 e 2016. Também acumulou passagens pela Band, entre 1998 e 2002, e pelo Fox Sports, em 2017. Desde então, atua na internet. Atualmente, ele participa de transmissões no Canal Goat. A Record quer Laurence para ser repórter dos jogos ao vivo.

A Record tem os direitos exclusivos de transmissão em TV aberta até 2025. Mesmo sem equipe fixa de esportes, a emissora já mostrou interesse em aumentar o vínculo a partir de 2026.