SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga é paulistana raiz e não reagiu bem à eleição do cuscuz paulista como pior comida do Brasil. O resultado foi de uma pesquisa feita pelo site croata Taste Atlas, conhecido por dar dicas gastronômicas de viagem para o público em língua inglesa.

A apresentadora reclamou do ranking ao lado de Felipe Adreoli, que tomou café da manhã com ela do Mais Vocês desta segunda-feira (4). "Cuscuz paulista é uma alegria de todos nós. (...) Eles comeram, mas devem ter feito do jeito deles", disse Ana Maria.

O Taste Atlas é um site croata, mas é muito popular entre os americanos. Por isso, Ana Maria ainda criticou a culinária estado-unidense: "Fiquei muito chateada com esses americanos, porque de comida eles não entendem 'lhufas'".

O jornalista concordou com Ana Maria: "Nunca comeram um Cuscuz na vida. Americano não gosta de Cuscuz! Eles falaram do Arroz com Pequi também, né?". "Eles fazem churrasco com hambúrguer na churrasqueira!" disse Adreoli, revoltado.

O prato foi descrito como "bagunçado e estranho" pelos avaliadores. O ranking também elegeu arroz com pequi, tareco, quibebe, maria-mole, sequilhos, salpicão de frango, salada de maionese, mocotó e biscoitos casadinhos como as 10 piores comidas do Brasil.