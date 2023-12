SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida e a obra do advogado abolicionista e escritor Luiz Gama é a inspiração para "Memorial Luiz Gama - 10 Anos", exposição que reabre o espaço cultural Casa Sítio da Ressaca, no Jabaquara, e celebra uma década da primeira mostra, que, em 2013, ficou em cartaz na Caixa Cultural, em São Paulo.

Aberta em 26 de novembro, a exposição conta com a obra de cinco fotógrafos, Eustáquio Neves, Denise Camargo, Deka Carvalho, Walter Firmo e Duda Firmo, que produziram retratos inspirados no legado de Gama e conta com registros de nomes como o cantor Luiz Melodia e a atriz e cantora Zezé Motta. A curadoria da nova mostra é de Max Mu.

Erguida em 1719, a casa é uma das últimas remanescentes da arquitetura colonial e foi responsável à época por abrigar bandeirantes, o que, na visão da curadoria, dá um teor crítico maior à exposição em tributo a Gama, principal responsável pela luta jurídica contra o processo de escravidão no Brasil.

"Memorial Luiz Gama - 10 Anos" fica em cartaz até o dia 31 de março, de segunda-feira a sábado. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no local.

MEMORIAL LUIZ GAMA - 10 ANOS

Quando 26 de novembro a 31 de março de 2024 (seg. a sáb. das 10h às 17h)

Onde Casa Sítio da Ressaca - r. Nadra Raffoul Mokodsi, 3, Jabaquara, região sul

Preço Grátis

Acessibilidade Arquitetônica

Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante

São Paulo