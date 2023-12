SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dezembro, o projeto Cine na Praça se une ao Korean Film Festival para montar a lista de filmes exibidos no Parque do Povo, em Pinheiros, região oeste de São Paulo. A programação deste mês apresenta um panorama da produção cinematográfica sul-coreana.

Nesta quinta-feira (7), o filme exibido é "Parasita", dirigido por Song Joon-ho e vencedor de quatro categorias do Oscar em 2020 e do maior prêmio do Festival de Cannes em 2019.

Na semana seguinte é a vez de "A Criada", de Park Chan-wook. A produção venceu a categoria de melhor filme em língua estrangeira no Bafta em 2018, e foi indicado a dois prêmios em Cannes em 2016.

E para finalizar, dia 21, será exibido "Broker, uma Nova Chance", drama social com direção de Hirokazu Koreeda. Song Kang-ho, protagonista do filme, foi agraciado com o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes 2022.

Com sessões gratuitas, sempre às quintas-feiras, às 19h, o projeto conta com uma estrutura completa de cinema: projeção em alta resolução, cadeiras, gerador, telona e som Dolby Surround 5.1.