RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Um dos quatro será o décimo primeiro eliminado da atual edição do reality show e deixa a competição na quinta-feira (7). Antes disso, três deles (Cezar, Jaquelline e Nadja) vão batalhar pelo chapéu de fazendeiro nesta quarta-feira (6), e o vencedor escapa da berlinda.

A largada da roça foi com Radamés Furlan, vencedor da Prova do Fogo. Ele pegou os dois envelopes do Poder da Chama e ficou o pergaminho branco e deu o laranja para Shayan Haghbin, que teve o direito de imunizar uma pessoa da sede da votação da casa. O iraniano escolheu Radamés. Depois, o líder Tonzão Chagas declarou seu voto diretamente para a roça: Cezar Black.

Depois, iniciou-se a votação da casa e duas peoas empataram com quatro votos: Nadja Pessoa e Jaquelline Grohalski. Como o fazendeiro da semana, Tonzão teve que desempatar o resultado e escolheu a ex-BBB. Ela então puxou da baia o influenciador Yuri Meirelles e explicou a escolha: "Por ver alguns votos estratégicos nessa votação e também porque ele já me colocou na roça".

Yuri foi quem começou a dinâmica do "resta um" e Radamés acabou não sendo salvo pelos colegas de confinamento. Radamés vetou o influenciador e modelo do clipe da música "Funk Rave", de Anitta, da prova do fazendeiro. Mas, como ele tinha o poder branco (escolhido pelo público) e poderia trocar o terceiro ou quarto peão, ele colocou a Nadja Pessoa em seu lugar na berlinda.

*

QUEM VOTOU EM QUEM NA 11ª ROÇA DE A FAZENDA 15

- Tonzão Chagas votou em Cezar Black;

- Márcia Fu votou em André Gonçalves;

- André Gonçalves votou em Nadja Pessoa;

- Shayan Haghbin votou em Lily Nobre;

- Yuri Meirelles votou em Jaquelline Grohalski;

- Nadja Pessoa votou em Jaquelline Grohalski;

- Cezar Black votou em Nadja Pessoa

- Lily Nobre votou em Jaquelline Grohalski ;

- Radamés Furlan votou em Nadja Pessoa;

- Jaquelline Grohalski votou em Nadja Pessoa;

- WL Guimarães votou em Jaquelline Grohalski;