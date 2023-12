SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, segue internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto após sofrer um acidente de carro. Um boletim divulgado pelos médicos que trataram do artista ao meio-dia desta quarta-feira (6) informa que seu quadro clínico é estável.

Zé Neto vai ficar internado até a próxima quinta (7), quando será reavaliado. Segundo os médicos, ele está "consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio".

O cantor sertanejo foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital de Base após sofrer um acidente na noite de terça-feira (5) quando voltava de seu rancho em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte. Ele teve escoriações, fraturou três costelas e foi "submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo", diz o boletim.

Cristiano, a dupla de Zé Neto, visitou o amigo e, no fim da noite desta terça, divulgou vídeo dizendo que o cantor está com muita dor e assustado, mas sem ferimentos graves ou sangramentos internos.

O acidente ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros, uma caminhonete e um caminhão. Outras quatro pessoas, que estavam nos outros veículos, também ficaram feridas, uma delas em estado grave e três com ferimentos leves. Uma das vítimas é uma criança.

Ainda segundo a polícia, a caminhonete de Zé Neto colidiu com uma carreta, que depois do impacto atravessou as duas faixas da pista, causando a interdição do trânsito. Em seguida, houve a capotagem e a batida nos outros veículos.

Um novo boletim sobre o quadro de saúde de Zé Neto será emitido pelos médicos Paulo Cesar Espada e Neymar Elias de Oliveira na quinta-feira.

