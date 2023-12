RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Hora depois de dar entrada na emergência de um hospital na Barra da Tijuca, zona norte do Rio, Stênio Garcia, 91, recebeu alta na tarde desta quarta-feira (6). O ator passou por vários exames após um quadro de vômito e diarreia e foram descartados problemas no fígado ou um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo a médica particular de Stênio, Priscila Sobral, ele está com uma gastroenterite viral.

"Fizemos exames de sangue, eletrocardiograma e tomografias e os resultados foram bons. O nosso diagnóstico é de gastroenterite aguda viral e agora ele vai continuar o tratamento em casa com muita hidratação", explicou Priscila ao F5. A gastroenterite viral é a inflamação aguda do revestimento do estômago e dos intestinos causada por vírus enteropatogênicos.

"Foi só um susto. E que susto. Stênio está bem melhor e a mais tranquilo. Estamos saindo do hospital e agora é seguir as recomendações médicas. Muita hidratação, uma dieta com alimentos leves, repouso e as medicações como antibióticos e remédios para enjoos", explica. "Vimos muitos casos de gastroenterite viral no hospital. Precisamos tomar cuidado", acrescenta.

No início de julho, Stênio chegou a ficar internado por causa de uma septicemia (infecção generalizada). Uma semana antes, ele também foi parar em um hospital, após fortes dores no quadril e nas pernas, resultado de uma inflamação no nervo ciático descoberta um mês antes. Na mesma época, ele tinha passado por uma harmonização facial e afirmou ao F5 que optou pelo procedimento para voltar às telas.