RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann compartilhou nesta quarta-feira (6) um áudio de Adriane Galisteu sobre confiança e amor-próprio. A postagem foi vista (e comemorada) pelos fãs da apresentadora do Hoje em Dia, da Record, como um sinal de que as duas voltaram às boas depois de anos brigadas. Na legenda, Hickmann ainda mandou um beijo para a colega de emissora que comanda A Fazenda 15.

No áudio, Galisteu diz não aceitar se chamada de uma pessoa "mais ou menos". "Prefiro que me ame ou me odeie do que me ache 'tanto faz'. 'Tanto faz' eu não sou, nunca serei e não quero ser. Luto para não ser". Hickmann usou a reprodução para reforçar, que atravessa um período de reconstrução após o anúncio do fim do seu casamento de 25 anos com o empresário Alexandre Correa. Os dois se separaram por causa de um episódio de violência doméstica no dia 11 de novembro.

Hickmann e Galisteu estavam brigadas desde 2012, quando a titular de A Fazenda disse ao vivo no Muito Mais, seu extinto programa de fofocas, que Ana se tornaria uma pessoa muito melhor se fosse mãe. A frase chegou aos ouvidos da apresentadora do Hoje em Dia com um tom de crítica, e Alexandre resolveu tirar satisfação publicamente.

Logo depois, Galisteu deu uma entrevista à Veja e comentou sobre a agressividade de Correa já conhecida nos bastidores da Record: "Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater", disse na época. Alexandre não gostou e pegou ainda mais pesado contra Adriane.

"Antes de ela falar da minha má educação, que ela fosse mulher suficiente e assumisse suas verdadeiras opções sexuais [sic]. E que ela entendesse que só tem algum lugar ao sol porque um ídolo nacional faleceu e ela teve a sorte de ser a noiva desse ídolo nacional fantástico e único", citando o piloto Ayrton Senna (1960-1994). " Ela precisava parar de tocar no meu nome e no da Ana Hickmann e parar de fazer esse sorriso ensaiado e falso dela, porque ela é horrível fotografando. Fotografa muito mal", concluiu.