SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zé Felipe falou sobre sua relação com João Guilherme, seu irmão, na primeira Festa Spotify, que aconteceu em São Paulo na noite de terça-feira, dia 5. Ao ser questionado pela reportagem sobre trocas de provocações entre os dois filhos do músico Leonardo, ele disse que não passam de brincadeiras.

Zé Felipe não fugiu do assunto. "Vamos falar tudo, o que é que tem?", respondeu, quando uma assessora tentou se livrar da pergunta, pedindo que se falasse sobre o Spotify.

"Eu e o João, sempre que a gente se encontra a gente brinca. Eu sempre pego no pé dele e ele pega no meu pé de toda forma, mas é a forma de a gente demonstrar amor, carinho, respeito. O que não pode perder nunca é a admiração e o respeito, e é o que eu tenho por ele", disse Zé. "Amo meu irmão muito mais do que qualquer coisa, mais que política, mais que tudo, ele é do meu sangue."

"Até brincadeira de mão, que todo mundo acha sem graça, minha família tem muito disso. O Pedro [Leonardo, irmão de Zé e João] agora já está mais velho, mas quando a gente era moleque ele amarrava a gente um no outro. Então, sempre foi essa brincadeira meio grotesca, mas é a forma de demonstrar amor.

Em Junho deste ano, Zé Felipe tirou sarro do irmão por ele ter vestido um cropped durante a Semana de Moda de Paris. "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo", havia dito.

No entanto, logo complementou. "Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa."