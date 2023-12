SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (7), as salas de cinema de São Paulo recebem 12 novos filmes. Entre as estrias está "Wonka", protagonizado por Timothée Chalamet, que se baseia no clássico livro "A Fantástica Fábrica de Chocolate", do autor britânico Roald Dahl.

Também chegam às telonas filmes que passaram em festivais de cinema do Brasil e do mundo. É o caso de "Cidade Rabat", "O Desafio de Marguerite" e "O Sequestro do Voo 375".

Confira a lista completa de estreias da semana.

*

ALMAS GEMÊAS

Mostra um tenente francês que volta da guerra queimado e com amnésia severa.

França, 2023

Dir.: André Téchiné.

Com: Audrey Dana, Benjamin Voisin e Noémie Merlant.

16 anos

CIDADE RABAT

Exibido no Festival do Rio, acompanha uma mulher de 40 anos após a morte da mãe -o que desperta nela uma segunda adolescência.

França, Portugal, 2023.

Dir.: Susana Nobre.

Com: Raquel Castro, Laura Afonso e Sara de Castro

O DESAFIO DE MARGUERITE

No dia da defesa da tese, uma brilhante aluna é abalada por um erro que a faz abandonar a matemática. Exibido em Cannes.

França, 2023.

Dir.: Anna Novion.

Com: Clotilde Courau, Ella Rumpf e Jean-Pierre Darroussin.

14 anos

FERIADO SANGRENTO

Após uma tragédia ocorrida na Black Friday, um assassino fantasiado de peregrino aterroriza a cidade.

EUA, 2023.

Dir.: Eli Roth.

Com: Patrick Dempsey, Addison Rae e Milo Manheim.

18 anos

JORNADA PARA BELÉM

O filme conta a história do nascimento de Jesus por meio de humor e música.

EUA, 2022.

Dir.: Adam Anders.

Com: Antonio Banderas, Milo Manheim e Geno Segers.

10 anos

MAESTRO

Dirigido e protagonizado por Bradley Cooper, conta a história do músico americano Leonard Bernstein.

EUA, 2023.

Dir.: Bradley Cooper.

Com: Carey Mulligan, Brasley Cooper e Matt Bomer.

14 anos

PUAN

Com a morte de seu mentor, um professor universitário acredita que herdará o posto. Mas um filósofo também almeja o cargo.

Argentina, 2023.

Dir.: Maria Alché e Benjamín Naishtat.

Com: Julieta Zylberberg, Leonardo Sbaraglia e Marcelo Subiotto.

12 anos

ROBERTO FARIAS - MEMÓRIAS DE UM CINEASTA

Conta a história do cineasta que dirigiu "O Assalto ao Trem Pagador", de 1962.

Brasil, 2023.

Direção: Marise Farias.

14 anos

O SEQUESTRO DO VOO 375

Exibido na Mostra de São Paulo, revive o caso em que um homem sequestrou um avião e ordenou ao comandante que jogasse a aeronave no Palácio do Planalto.

Brasil, 2023.

Dir.: Marcus Baldini.

Com: Danilo Grangheia, Jorge Paz e Roberta Gualda.

14 anos

O SILÊNCIO DA VINGANÇA

Um pai enlutado se vinga da gangue que matou sua família na véspera de Natal.

EUA, 2023.

Dir.: John Woo.

Com: Aisling Franciosi, Catalina Sandino Moreno e Joel Kinnaman.

16 anos

SOFTIE

Acompanha Johnny, de dez anos, que só se interessa por atividades de adultos.

França, 2021.

Dir.: Samuel Theis.

Com: Aliocha Reinert, Antoine Reinartz.

16 anos

WONKA

A comédia musical mostra origens de Willy Wonka, da fábrica de chocolates.

EUA, 2023.

Dir.: Paul King.

Com: Keegan-Michael Key, Timothée Chalamet e Paterson Joseph.

10 anos