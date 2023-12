SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Yuri Bastos, mais conhecido como Linearwave, um dos produtores mais famosos de lo-fi do mundo, morreu na quarta-feira, dia 6, aos 33 anos. Bastos estava internado no hospital Santa Catarina, em São Paulo, e morreu por consequência de um câncer de pulmão. De acordo com a nota de pesar divulgada pela assessoria do músico, ele estava acompanhado de amigos e família.

Yuri Tavares Bastos estudou Composição Musical na Escola de Música do Estado de São Paulo, a Emesp. De acordo com a nota de pesar, cultivou o sonho de trabalhar em uma orquestra. Em 2018, criou o projeto Lo-fi Linearwave e passou a se dedicar ao gênero que o alçaria à fama.

O músico se tornou um dos artistas mais ouvidos do mundo do lo-fi hip-hop, ritmo de batidas lentas, que mistura chiados analógicos e o que mais o produtor quiser. Em 2021, em entrevista à Folha, Linearwave falou sobre como o gênero está conectado a outros movimentos da música.

"Eu vejo [o gênero] como uma continuação da história da música instrumental, que pode ficar mais acessível ao público", diz Bastos.

"É impressionante ver quantos lo-fi reinventam a ?Gymnopédie? do Erik Satie, o ícone dessa música etérea. O mundo está mais conectado do que nunca e todos esses estilos conversam. No final, a gente está se escutando."