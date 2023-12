SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef Helena Rizzo disse, em tom de brincadeira na última terça-feira (5), que iria pedir demissão do MasterChef após eliminar dois participantes. A chef, dona do Maní, em São Paulo, afirmou que o trabalho de mandar os participantes para casa após as provas era muito difícil.

"A gente tem só uma palhinha de cada um de vocês e fica com vontade de ver mais e provar mais, porque a gente se inspira em vocês, mas esse é o jogo", disse a jurada durante o programa.

A brincadeira rendeu uma série de comentários nas redes sobre uma possível saída de Rizzo da atração. A chef compõe o quadro de jurados desde 2021, quando substituiu Paola Carosella. Sua assessoria confirmou que tudo não passou de uma piada. Confira o vídeo completo do momento.