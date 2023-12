SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De 2 a 10 de dezembro acontece em São Paulo a Virada Inclusiva, evento da secretaria estadual dos direitos da pessoa com deficiência que apresenta peças, filmes e arte sobre o grupo. Os Sescs da capital paulista também participam da programação gratuita neste fim de semana.

Na sexta (8), às 19h, o Sesc Pinheiros realiza exibição do filme brasileiro "Down Quixote", que adapta o livro quase homônimo de Miguel de Cervantes, mas só com atores com síndrome de Down.

A trama acontece na imaginação de Diogo, um ator que ensaia o texto da peça baseada no clássico. Antes da sessão, os artistas vão conversar com o público sobre o processo de criação do longa brasileiro.

No Sesc Itaquera, o grupo Fresta Poética, composto por pessoas com deficiência, apresenta espetáculo em que criam paisagens com movimentos de inspiração contemporânea e de DanceAbility. Acontece no sábado (9), às 15h. Depois da apresentação, os artistas organizam um bate papo sobre inclusão nas artes.

Já na unidade de Interlagos, o público encontra uma exposição sobre a bacia do rio Pinheiros, com recursos de acessibilidade como audiodescrição, libras, recursos táteis e tradução na língua tupi.

Por meio de animações, efeitos visuais e camadas de informação georreferenciadas, apresenta imagens de satélite, hidrografia e relevo da região. A mostra está disponível de quarta a domingo (10), das 10h às 16h30.

Down Quixote

Sesc Pinheiros. R. Pais Leme, 195 Pinheiros, região oeste. Sex., às 19h.

Fresta Poética

Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 - Itaquera, região leste. Sáb., às 15h.

Rios Descobertos

Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1100 - Parque Colonial, região sul. Até dom., das 10h às 16h30.