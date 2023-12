NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A primeira vista, "Rocket Racing" serve como um bom aquecimento entre um jogo e outro do battle royale "Fortnite". O título lançado dentro do principal jogo da Epic Games conta com corridas arcade rápidas e divertidas, capazes de entreter mesmo aqueles pouco afeitos à velocidade.

No entanto, ao testar o jogo desenvolvido pelos criadores de "Rocket League" ?que mistura futebol, carros de corrida e malabarismos? em um evento para a imprensa em Nova York, na última segunda (4), a impressão que ficou é a de que o título tem potencial para sozinho ser uma febre entre os jogadores amantes de corrida.

Já no lançamento, nesta sexta (8), o jogo conta com um considerável catálogo de pistas de todos os níveis, com cenários lindíssimos ?e a promessa é que mais circuitos sejam adicionados periodicamente. À medida que o jogador avança e libera os traçados mais avançados, o jogo passa a exigir muita habilidade com o controle para desviar de obstáculos e encontrar pontos de aceleração.

No entanto, mais do que isso, o título incentiva a exploração. Os cenários, principalmente os mais avançados, estão recheados de passagens secretas que podem mudar completamente o destino da corrida.

Para encontrar esses segredos, o jogador precisará dominar técnicas como pular, planar e desafiar a gravidade, se prendendo nas paredes ou no teto. Acertando as manobras, é possível chegar a atalhos pouco acessíveis, mas que são recompensados com segundos fundamentais para deixar os adversários para trás.

Por enquanto, as corridas podem ser disputadas por até 12 jogadores simultaneamente. Os desenvolvedores, porém, planejam implementar novos modos, como corridas contra o relógio, mas ainda sem data definida.

O jogo contará ainda com integração ao modo battle royale de "Fortnite". O jogador poderá personalizar o seu carro para as corridas em "Rocket Racing" e depois encontrar o mesmo modelo na ilha do game de tiro.

Junto com "Lego Fortnite", lançado na última quinta (7), e "Fortnite Festival", que chega neste sábado (9), "Rocket League" forma uma trinca de experiências diferentes para enriquecer um dos maiores jogos de battle royale da atualidade.

Nada vai impedir essas novidades de tentarem ofuscar o sucesso do jogo de tiro da Epic Games. "Rocket Racing" já se destaca como um forte candidato a buscar essa façanha.

O jornalista viajou a convite da Epic Games.