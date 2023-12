SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jade Picon, 22, relatou ter sido vítima de importunação sexual durante um intercâmbio na Inglaterra, há alguns anos. A influenciadora digital e ex-BBB contou que o fato aconteceu dentro do elevador do edifício onde estava morando, quando tinha de 15 para 16 anos.

A história veio à tona durante uma entrevista que ela deu ao programa E Você?, comandado por Manuela Xavier no YouTube. A apresentadora comentava que Jade era uma pessoa que parecia confiar muito no próprio instinto quando foi surpreendida pelo relato.

"Eu tive uma experiência que foi muito marcante na minha vida: eu fui assediada", afirmou Jade. "Sempre fui mais sensível com intuições, mas eu ainda não trabalhava muito isso em mim, meio que ignorava."

"Até que um dia eu estava fazendo intercâmbio, estava na Inglaterra, e voltando da escola para subir no meu prédio", prosseguiu. "Vi que tinha uma pessoa parada na frente do prédio. Eu estava com duas amigas. Eu estranhei essa pessoa. O prédio precisava de um cartão para abrir. Eu já estranhei o fato de a pessoa meio que esperar a gente entrar para pegar carona."

"E já estava sentindo uma coisa estranha", contou. "Na hora que eu vi o corredor e o elevador, eu pensei: 'Não entra, não entra, não entra'. Era como se algo me puxasse para trás. Foi muito bizarro, parecia que tudo tinha ficado em slow motion. Só que eu pensei: 'Como eu vou explicar para as minhas amigas, que a gente não vai entrar nesse elevador?'."

"Eu tinha 15, 16 anos. Eu fiquei com vergonha, eu pensei: estou louca. E aí não deu outra. Ele entrou, passou a mão na gente, foi um terror", lembrou. "Chamamos a polícia, foi bem caótico, traumático. E aí eu falei: eu nunca mais não vou me escutar."

Jade disse que, apesar de tudo, tentou tirar uma lição positiva do acontecimento. Segundo ela, desde então, ela sempre confia na sua intuição. "Prefiro seguir acreditando no que não acredito do que pagar para ver", disse.