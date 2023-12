ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após quatro anos de nenhuma relação por conta de desentendimentos, Record e CNN Brasil ficaram amigas. A emissora de Edir Macedo passou a conversar para troca de conteúdo e ter outras relações com o canal de Rubens Menin.

Um selo da nova amizade foi provado neste domingo (10). A Record liberou a participação de Reinaldo Gottino, do Balanço Geral SP, para o programa Domingol, esportivo comandado por Benjamin Back.

Gottino debateu sobre o título do Palmeiras, seu time do coração e de onde é conselheiro. Outras possibilidades também podem acontecer nos próximos meses, como a cessão de imagens exclusivas.

A CNN e a Record não se falavam por conta de Douglas Tavolaro, ex-CEO da CNN e ex-vice presidente de Jornalismo da TV aberta.

Tavolaro era visto como algoz porque, quando saiu para montar a CNN em 2019, prometeu que não contrataria nomes importantes da Record para o canal.

Tavolaro chamou justamente Gottino, o que enfureceu os bispos da Igreja Universal e o próprio Edir Macedo, de quem Tavolaro escreveu sua biografia. Gottino retornou para a Record em maio de 2020, pouco depois da CNN Brasil entrar no ar.

A parceria com o empresário Rubens Menin também não terminou de forma amistosa. Insatisfeito com resultados e com os custos da operação, Tavolaro e Menin brigaram, e ele saiu da CNN Brasil, com a família Menin comprando sua parte nas ações da empresa.

Como Tavolaro não está mais na CNN, a Record não vê problema em estabelecer uma relação com o canal de notícias.