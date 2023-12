SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Zé Neto teve alta hospitalar na tarde desta segunda-feira (11), após fraturar três costelas em um acidente de carro e ficar internado por seis dias, diz um novo boletim médico. De acordo com o comunicado, o artista deve seguir em repouso e continuar fazendo fisioterapia respiratória.

"O paciente irá retornar posteriormente para consulta médica e realização de exames para avaliação da sua evolução clínica. Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves", informa o texto do Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Zé Neto sofreu o acidente quando voltava de seu rancho em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo um boletim médico anterior, o sertanejo chegou ao hospital às 22h30 e foi atendido pela equipe médica, que fez uma avaliação clínica e exames diagnósticos de imagens.

O acidente ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros, uma caminhonete e um caminhão.

Outras quatro pessoas, que estavam nos outros veículos, também ficaram feridas, uma delas em estado grave e três com ferimentos leves. Uma das vítimas é uma criança.

Ainda segundo a polícia, a caminhonete de Zé Neto colidiu com uma carreta, que depois do impacto atravessou as duas faixas da pista, causando a interdição do trânsito. Em seguida, houve a capotagem e a batida nos outros veículos.

