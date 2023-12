SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A discografia de Moraes Moreira enfim chegou ao streaming. A publicação dos álbuns nas plataformas aconteceu na última sexta-feira (8), acompanhada por um anúncio na página do cantor e da gravadora Sony no Instagram.

"A espera acabou! Abrimos as portas do baú musical de Moraes e disponibilizamos em todas as plataformas as obras que faltavam para sua discografia ficar completa!", diz a publicação.

Com as novas adições em sua página nos serviços de streaming, Moraes Moreira passa a ter todos os seus discos disponíveis para audição nas plataformas. Cantor, compositor, mestre do violão e considerado um dos grandes nomes da música brasileira, ele morreu em abril de 2020.

Foram publicados nas plataformas 14 álbuns -incluindo quatro coletâneas e oito discos em carreira solo, além de dois compactos. Sua obra com os Novos Baianos, onde Moraes se destacou nos anos 1970 antes de seguir trajetória sob seu próprio nome, já estava no streaming.

Entre os destaques das novidades estão os álbuns lançados por Moraes nos anos 1980, como "Moraes Moreira", de 1981, "Coisa Acesa", de 1982, "Mancha de Dendê Não Sai", 1984, e "Tocando a Vida", de 1985. Em toda sua carreira, o baiano lançou mais de 40 discos.

A chegada dos discos ao streaming faz parte de um trabalho de resgate da memória de Moraes feito por seus filhos Cecília e Davi Moraes. "Meus filhos têm os vinis, mas esse acesso digital é importante para chegar nos jovens", disse a filha do artista ao jornal O Globo.