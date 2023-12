ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido por sempre dar furos sobre o mercado da bola, o jornalista esportivo André Hernan recusou proposta da Record para atuar como repórter nas transmissões do Campeonato Paulista 2024 a partir de janeiro.

A informação foi confirmada pela reportagem com Hernan. O fato chama a atenção porque a Record chegou a anunciar sua contratação nesta terça-feira (12), junto com outros nomes já fechados para o torneio estadual. Ele não havia assinado contrato. Pelo contrário.

Como antecipou a Folha de S.Paulo na semana passada, a Record fechou com Oliveira Andrade para narrar os jogos do Paulista. O ex-jogador Walter Casagrande, um ano e meio após sair da Globo, será comentarista.

A reportagem fica com Alexandre Oliveira, Bruno Laurence e Bruno Piccinatto. Já Márcio Canuto, outro ex-Globo, também atuará no Paulistão, mas como repórter da torcida.

Com a recusa de André Hernan, a Record vai em busca de um novo nome para o seu lugar para as transmissões. André Hernan recusou voltar para a TV neste momento porque está focado em seu canal no YouTube.

Produzido pela NWB, gigante da internet que é dona do canal Desimpedidos, o mais relevante de futebol na página de vídeos do Google, o canal de Hernan tem cerca de 300 mil inscritos.

A Record tem a exclusividade em TV aberta dos jogos do Campeonato Paulista de 2024. Serão exibidas 16 partidas, a partir de 21 de janeiro, para todo o Brasil, exceto Rio de Janeiro, que só mostra a final.

A TV de Edir Macedo tem os direitos exclusivos de transmissão em TV aberta até 2025. Mesmo sem equipe fixa de esportes, a emissora já mostrou interesse em aumentar o vínculo a partir de 2026.