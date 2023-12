SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia em que a 12ª roça de A Fazenda 2023 (Record) será formada, os peões do Top 10 enfrentaram mais um dia marcado por diversas tretas e alfinetadas.

A poucos dias da final, os ânimos entre Jaque e Nadja e o grupo dos Crias e do Paiol voltaram a se exaltar.

SHAY EXPLICA RELAÇÃO COM LUCAS ANTES DE A FAZENDA

No cuidado das ovelhas, Shayan conversou com Jaquelline sobre sua relação com Lucas antes do reality.

Jaque: "Vocês dois já sabiam que vocês viriam."

Shay: "A gente falou: 'cada um vai seguir seu jogo, seu jeito', não sabia se eu ia subir do Paiol. Eu e Lucas, a gente não é super amigo, mas é de festa. A gente estava criando a relação ainda. No último rolê, ele esqueceu o passaporte com a minha ex, aí ficou na minha casa, bem antes de a gente entrar."

Jaque: "É, fiquei pensativa, por causa da briga... Você conhece mais o gênio do Lucas do que eu, tem coisa que ele vai levar para fora. Ele ficou se sentindo mal e humilhado, é ruim você ter que provar quem você é toda hora."

Shay: "Tem um jeito difícil mesmo."

JAQUE E NADJA BATEM BOCA DE NOVO: 'VOCÊ NÃO VAI FICAR MANDANDO INDIRETA'

Nadja e Jaquelline se estranharam novamente. As peoas trocaram ofensas na sede antes da formação da 12ª roça.

Jaque: "Na minha cara você não vai ficar mandando indireta."

Nadja: "Se a carapuça serve... Falsidade."

Jaque: "Falsidade é você, falsa é você. Jogo é jogo, convivência é outra coisa, não venha interferir comigo."

Nadja: "Falsa para caramba."

Após uma breve pausa, Nadja retomou a discussão e apontou que a rival se preocupava com sua imagem.

Nadja: "Quando WL chegou e te chamou de falsa aqui, estava certo, você é falsa mesmo! Foi pedir para bater o sino!"

Jaque: "Não foi por isso, estou cansada!"

Nadja: "Falando: 'a Nadja falou que o Brasil vai me achar falsa!'. A tua preocupação é com o povo lá fora!"

Jaque: "Eu trabalho há 5 anos na internet sustentando a minha filha, o dia que você parir alguém, aí você se coloca no meu lugar!"

Nadja: "Eu ajudo a minha mãe, a minha família toda!"

Jaque: "Então se coloque no lugar! Você sabe muito bem que a gente tem que ter preocupação, sim!"

Nadja: "Deixe de ser VTzeira! Fake news! Falsa!"

TRETA DE BRINCADEIRA SE TRANSFORMA EM BATE-BOCA GENERALIZADO ENTRE PEÕES

Uma treta de brincadeira entre Black, Lily, Jaquelline, WL e Shay antes de uma dinâmica se transformou em um bate-boca generalizado entre os peões.

Ainda como uma brincadeira, WL afirmou que Black, Jaque e Shay eram falsos, e a Fazendeira entrou na brincadeira, rebatendo.

Na sequência, a treta acabou virando verdadeira, quando Jaque tentou explicar porque jogou um Resta Um para Radamés e não para os Crias.

"Eu não dei preferência, eu não jogo com nenhum grupo", disse ela.

Os peões começaram a falar um por cima do outro e iniciaram um bate boca generalizado.

Black: "Aqui é um jogo de xadrez, a gente mexe as peças do tabuleiro. Vocês estavam comemorando que eu tava pra Roça e ia sair, mas o Brasil me quis aqui. A roça é pra isso".

Lily: "Quem estava comemorando? Responde!".

Black: "Segue o jogo!"

WL: "Ninguém comemorou!".

Black: "Quando Jaquelline voltou fazendeira, vocês estavam gritando, comemorando".

Lily: "Tudo falso, você e Shay!"

Lily acusou os dois peões de 'lamberem' Jaquelline. "Dois falsos! Vocês são dois falsos! Ela sabe que ninguém joga com ela".

Os peões começaram uma gritaria na sala, falando um por cima do outro e Jaque pediu calma para eles.

WL: "Se tu [Black] quer falar, tu vai escutar também. VTzeiro!"

Black rebateu: "Isso é VT? Andar sozinho?"

Lily apontou que ele começou a fazer mais VT após a saída de Kally: "Todo mundo viu!".

Os peões seguiram batendo boca por mais de 5 minutos.

Jaque: "Deixa eu explicar, gente. Eu não jogo com os dois grupos..."

Lily: "Mas é hipocrisia, Jaquelline. Agora querer ficar lambendo e falando que um está mais errado que outro. Falsidade".

Na discussão, Lily ainda chamou Shayan de "maldoso, falso e duas caras".

BLACK CUTUCA WL E LILY DURANTE TRETA

Durante o bate boca generalizado, Cezar Black provocou WL e Lily.

O ex-BBB jogou na cara dos dois que eles são os únicos peões que ainda não foram para a roça.

Enquanto Lily e WL o chamavam de falso e VTzeiro, Black gritou: "Podem me botar na roça à vontade. À vontade".

Ele completou: "Quem tira e quem deixa o Brasil".

"E até agora quem não foi pro julgamento do Brasil foram vocês dois", alfinetou.

LILY DETONA PEÃO: 'NOME DISSO É DESESPERO, JÁ ESTÁ SOBERBO'

Após discutir com Cezar Black em um bate boca generalizado entre alguns peões, Lily desabafou com Jaquelline.

As peoas concordaram que o ex-BBB voltou soberbo após sobreviver à 11ª roça da temporada.

"O nome disso é desespero, já tá soberbo! Uma soberba do cacete! Aí virou e falou assim, 'então me bota na Roça de novo'. Falou pra gente. Se ele voltou, é óbvio que o Brasil votou pra ele ficar. Ele precisa ser soberbo a esse ponto? Não tem que desmerecer ninguém", afirmou Lily.

Lily apontou que Jaquelline foi para a roça, voltou e não ficou como Black.

"A soberba, você tropeça na soberba. Isso é muito feio. Aí o cara querendo falar 'fica quieta', eu fico quieta quando eu quiser! Começou, sustenta. Nunca fui falsa com ninguém. Tenho meu jeito bom, de bom coração, mas que na hora de dinâmica vou falar sim, mas aqui sou gente boa sim, gosto de fazer as pessoas rir. Qualquer pessoa", continuou a peoa.

"É de mim isso, e se isso for ser falsa, vou continuar sendo assim, não vou mudar porque eles querem não", completou.