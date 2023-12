SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lupita Nyong'o será a presidente do júri do Festival de Cinema de Berlim de 2024, anunciaram os organizadores do evento, que deve acontecer entre os dias 15 e 25 de fevereiro.

Com isso, ela se torna a primeira mulher negra a presidir o corpo de jurados desde que o evento foi criado, em 1951.

"Lupita Nyong'o incorpora o que gostamos no cinema: versatilidade em abraçar diferentes projetos, dirigir-se a diferentes públicos e consistência em uma ideia", disseram em nota os diretores do festival, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Já a atriz disse estar profundamente honrada por ter sido escolhida para exercer a função. "Estou ansioso para celebrar e reconhecer o excelente trabalho de cineastas de todo o mundo."

Nyong'o venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2014 ao interpretar uma escravizada no filme "12 Anos de Escravidão", de Steve McQueen.

Ela interpretou também a personagem Nakia em "Pantera Negra", o primeiro filme de super-herói liderado por negros da Marvel, além de ter estrelado o filme "Us", de Jordan Peele, em 2019.

O júri da Berlinale, como também é conhecido o Festival de Berlim, escolhe os vencedores dos Ursos de Ouro e Prata. Ao lado dos festivais de Cannes e Veneza, a premiação é considerada a mais cobiçada do circuito internacional.