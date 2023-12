SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela brasileira "Chiquititas", produzida pelo SBT e lançada em 2013, entrou na lista de produções mais vistas na Netflix no primeiro semestre deste ano. O programa aparece na 38ª posição do ranking, divulgado na última terça-feira (12) pela companhia.

O licenciamento da produção na plataforma só vale para o Brasil -ela não está disponível na Netflix em nenhum outro território do planeta.

De acordo com a Netflix, os episódios de "Chiquititas" foram vistos por 162 milhões de horas entre janeiro e junho deste ano.

Entre as produções que não estão disponíveis no serviço em todo o globo e figuram no ranking, a novela brasileira só perde para a série "Laços Maternos", que foi vista 172 milhões de horas pelos usuários; a novela colombiana "Perfil Falso", com 206 milhões de horas vistas; e "A Rainha do Tráfico", produzida pelo Telemundo e a sétima produção mais vista no semestre, com 429 milhões de horas vistas.

O relatório divulgado pela empresa é o primeiro do tipo divulgado por qualquer plataforma de streaming. Ele terá novas edições lançadas a cada semestre e atende os acordos firmados recentemente pela Netflix com os sindicatos dos roteiristas e dos atores, após as greves da categoria deste ano.

A lista do primeiro semestre de 2023 é liderada pela série "O Agente Noturno", que rendeu para o serviço 812 milhões de horas consumidas pelos usuários, seguido das séries "Ginny e Georgia", "A Lição" e "Wandinha".

O primeiro trabalho original brasileiro da empresa a aparecer no relatório é "Cidade Invisível", que em sua segunda leva de episódios, lançada em março, angariou 29.800.000 de horas vistas globalmente.