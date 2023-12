RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Stênio Garcia, 91, voltou a ser hospitalizado após desmaiar em casa, nesta quarta-feira (13). O ator pegava sol no jardim da casa quando reclamou de uma tontura e foi socorrido pelo caseiro. Levado às pressas para um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ele acabou sendo atendido e diagnosticado com uma hipotensão, consequência ainda de um quadro viral, que provocou uma gastroenterite no início do mês. O ator segue em observação.

"Ele está bem fraquinho. Tem se alimentado mal por conta ainda da gastroenterite e aí foi pegar um pouco de sol no quintal. Passou mal, né?. Os médicos disseram que vão precisar investigar melhor, até fazer uma endoscopia nos próximos dias, mas acreditam que não seja nada grave. Foi mesmo uma tontura", contou Mari Saade à reportagem.

A mulher de Stênio disse ainda que o ator seguirá com sessões de soroterapia, tratamento que é indicado para todas as faixas etárias e abrange casos relacionados a deficiências nutricionais, intoxicação, além de atuar como medida preventiva contra diversas doenças.

Stênio havia sido internado, na última quarta-feira (6), com um quadro de vômito e dor abdominal. No início de julho, ele chegou a ficar internado por causa de uma septicemia (infecção generalizada). Uma semana antes, ele também foi parar em um hospital, após fortes dores no quadril e nas pernas, resultado de uma inflamação no nervo ciático descoberta um mês antes. Na mesma época, ele tinha passado por uma harmonização facial e afirmou ao F5 que optou pelo procedimento para voltar às telas.