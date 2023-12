SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Friozinho na barriga e gostinho de chocolate na boca. Uma montanha-russa, com carrinhos giratórios na horizontal e em looping é a nova atração da loja de fábrica da Cacau Show em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, a menos de uma hora do centro paulistano.

Colorido, o brinquedo inaugurado em outubro chama atenção de quem passa pela rodovia Castelo Branco, principalmente à noite, quando está todo iluminado.

A Gira Chocomonstros, como é chamada a montanha-russa, fica do lado externo da Mega Store, a enorme loja de chocolates de 3.500 m².

Apesar de os carrinhos estarem acoplados e, assim, rodarem juntos, os preços para andar em cada um deles são diferentes. No que gira horizontalmente, o visitante paga R$ 20. Para o que faz looping, R$ 25.

A atração importada da Itália é familiar. Podem andar no carrinho giratório na horizontal crianças a partir de 90 cm de altura (sem um responsável, só com ao menos 1,20 metro). No outro, é necessário ter a partir de 1,40 metro.

O brinquedo tem doses diferentes de adrenalina, por isso vale a pena andar nos dois carrinhos, apesar do preço dobrado. No total, a montanha-russa percorre 100 metros de trilhos, atinge uma altura de 6,2 metros e alcança 40 km/h -na segunda das três voltas você já cria coragem para soltar as mãos de cabeça para baixo.

Só não dá para gravar e postar a emoção nas redes sociais. Por segurança, celulares (além de óculos ou outros objetos que podem cair) devem ser deixados em um porta-acessórios antes do embarque.

Ainda no lado externo, há um carrossel com Fusquinhas brancos (R$ 15 para andar) e uma lojinha com o tema da linha de chocolates que dá nome à montanha-russa.

A ideia é ampliar o número de atrações da loja, que além de espaços temáticos dedicados à venda dos produtos da marca, tem no interior, entre outros, mais um carrossel e um trenzinho encantado que leva o visitante a conhecer a fabricação de chocolates --as duas atrações são pagas e custam R$ 15 cada.

Difícil e voltar para casa com as mãos vazias, pois há chocolates para todos os gostos (e bolsos), que enchem os olhos com colorido do local.