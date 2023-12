SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em cartaz desde o dia 8 de dezembro, quando estreou na esplanada da Biblioteca Mário de Andrade, na região central, a Parada das Luzes, evento anual que acontece em diferentes endereços nas ruas de São Paulo, realiza mais quatro apresentações na cidade entre os dias 15 e 20 de dezembro.

O evento é um show de luzes realizado todos os natais, que reúne um grupo de mais de 40 artistas, entre cantores e bailarinos, para celebrar a data. Usando figurinos que remetem às festividades e são iluminados por 400 microlâmpadas de LED, o espetáculo tem como principal foco as periferias e a região central.

Realizado ao longo de seis anos, o projeto surgiu na Alemanha em 2004 e chegou ao Brasil em 2017, quando ganhou contornos de mega espetáculo e passou a servir de base para outros espetáculos do gênero, como os que acontecem na França e na Holanda.

Com coreografias e canções clássicas do repertório natalino tanto nacional quanto internacional, a parada acontece sempre ao ar livre e é gratuita. Na sexta-feira, 15, o espetáculo ganha a esplanada da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, região central, a partir das 19h.

Já no sábado, 16, e no domingo, 17, os shows acontecem na praça da Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, região leste, e no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, região sul, respectivamente. Ambas estão agendadas para às 18h.

Por fim, no dia 20, a para realiza a última sessão em São Paulo, quando se apresenta em Mogi das Cruzes, região metropolitana, com a participação de um Papai Noel para distribuir presentes para o público.

Tags:

São Paulo