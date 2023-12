ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu nesta quinta-feira (14) não exibir mais uma entrevista com Luísa Sonza gravada em outubro para o Fantástico. O material foi vazado na internet na mesma semana.

A informação foi confirmada pela Globo à reportagem. "Por uma decisão editorial do programa, a participação de Luisa Sonza no Fantástico não será mais exibida", disse o comunicado.

A decisão se deu porque a direção do programa entendeu que a conversa com Poliana Abritta ficou defasada devido ao lançamento do documentário da cantora na Netflix, que aborda diversos assuntos falados na entrevista. A produção "Se Eu Fosse Luísa Sonza" estreou na plataforma na quarta-feira (13).

A entrevista causou polêmica porque Luísa se recusou a falar sobre a acusação de racismo contra ela que parou na Justiça. O processo correu no Tribunal de Justiça do Rio e só se tornou conhecido em 2020.

E O caso teria acontecido em 2018, em um evento em Fernando de Noronha. A advogada Isabel Macedo, que é negra, diz que a cantora teria pedido a ela que pegasse um copo d'água. A cantora teria insistido: "Você não trabalha aqui?". A ação, que se tornou conhecida em 2020, foi finalizada em agosto de 2023, após um acordo judicial entre as partes.

Luísa falou publicamente sobre o episódio apenas uma vez, em sua rede social, em outubro de 2022, quando se retratou. "Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor".

Na gravação do Fantástico, Luísa foi perguntada sobre o assunto por Poliana, e ficou visivelmente incomodada. Disse que falaria sobre o assunto em seu documentário.

A gravação foi vazada na internet, o que tirou seu ineditismo. Inicialmente prevista para ir ao ar ainda em outubro, a produção do programa optou por engavetar permanentemente o papo.